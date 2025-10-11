Occasione Bobbiese, super derby in Terza

Poker di derby ed altre due importanti sfide per le squadre piacentine nell’ampio programma degli anticipi dei campionati dilettantistici.

Campo centrale è il “Candia-Lucio Bianchi” di Bobbio, dove la compagine neroverde di mister Dario Bongiorni affronta il Fabbrico di Maurizio Galantini nel prologo della settima tappa d’Eccellenza. Locali reduci dal robusto pari colto nel derby di Pontenure e più in generale capaci di suscitare unanimi consensi nel primo tratto del torneo, caratterizzato da prestazioni convincenti e buon raccolto. Anzi peccato per l’unica, bruciante sconfitta patita a domicilio del Cdr Mutina, ma la realtà dei fatti dice che lo sbarco della matricola Bobbiese sul nuovo palcoscenico è stato superiore alle più fiduciose attese.

Nella lista degli indisponibili gli infortunati Borsatti, Velardi, Biolchi e Colley, nonché Koci, non convocato per motivi tecnici. In dubbio poi la presenza dell’acciaccato Andrea Guglielmetti.

Gli altri anticipi

Al piano inferiore la capolista Montecchio (a punteggio pieno dopo sei giornate) mira al settebello nella sfida interna col Terme Monticelli. In Prima categoria occhi puntati sul campo di Castell’Arquato, teatro del derby tra le pari quota, a 4 punti, Arquatese e San Lorenzo Monticelli. Nel girone A di Seconda il San Polo (6) riceve la visita del San Giuseppe (1), mentre nel B il Cadeo del tandem Milani-Bertè (9) può agganciare, quanto meno provvisoriamente, la capolista Gattatico facendo bottino pieno nell’appuntamento casalingo col Levante (1).

Nel girone A di Terza la Folgore del neo mister Dell’Aquila cerca i primi punti di fronte ad una coinquilina a quota 0, ossia il San Filippo Neri; nel B derby tra una delle damigelle, l’Omi Academy (9), e la prim’attrice, a punteggio pieno, Vigolo (12).

