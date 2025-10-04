Oggi cinque anticipi, il Fiorenzuola cerca il rilancio

Oltre alla sfida che attende un Fiorenzuola (in cerca di rilancio dopo il pareggio-beffa di domenica) a domicilio dell’ambiziosa matricola modenese Atletic Mutina, c’è anche il confronto tra Arcetana e Terre di Castelli quale altro anticipo della sesta giornata d’Eccellenza, mentre al piano inferiore il prologo della medesima tappa è la sfida tra Luzzara e Futura Fornovo Medesano.

Sui nostri campi spazio invece ad un interessante poker di derby, a cominciare da quello di Prima categoria tra Vigolzone e Alsenese. Biancorossi di casa, con tre punti all’attivo, in cerca di conferme dopo aver colto il primo, rotondo successo a domicilio della Sannazzarese, mentre la compagine valdardese (6) vuole riscattare il primo rovescio patito domenica scorsa per mano dell’Audax Fontanellatese.

Il piatto forte nell’anticipo ad alta quota del girone A di Seconda, che pone di fronte il quotato BobbioPerino (6) del capocannoniere Riccardo Schiavi (sette gol all’attivo nelle prime tre giornate) alla corazzata Polisportiva Samurai, capolista a punteggio pieno dal potenziale enorme, tanto più impreziosito dall’ultimo innesto del longevo attaccante Bertani. Entrambe, per la cronaca, qualificate alle semifinali territoriali di Coppa in compagnia di Pol.Bieffe e Caorso. Nel girone B sfida di marca reggiana.

Scendendo in Terza, nel girone A c’è l’inedita stracittadina di Pontedellolio tra l’Under 21 della Pontolliese di mister Subacchi, tuttora ancorata al palo, e l’Atletico guidato da Balzarelli (4), voglioso di centrare il terzo risultato utile di fila.

Infine nel B il Gerbidosipa di Merisio (1) punta rompere il ghiaccio in materia di successi al cospetto della Fulgor Fiorenzuola di Burgazzi (3), a sua volta intenzionato a farla nuovamente da corsaro dopo il colpo esterno piazzato a Collecchio.

