Oggi con la capolista, il PIace al Breda per salire ancora

Non può permettersi di rallentare, ma questa volta l'impegno è tra i più ardui. Il Piacenza affronta la Pro Sesto capolista dopo la bella striscia di quattro risultati utili che ha ridato entusiasmo all'ambiente biancorosso. La squadra di Arnaldo Franzini, oggi al Breda (alle 14.30) ritroverà quasi tutti gli assenti delle scorse giornate. Il solo Taugourdeau sembra ancora attardato sul piano delle condizione e dovrebbe restare a fianco di Franz in panchina, mentre Mustacchio e Martinelli sono disponibili e, dall'inizio o a gara in corso, saranno protagonisti di una sfida di prestigio. Trombetta-D'Agostino dovrebbe essere ancora una volta la coppia avanzata per cercare di scardinare una difesa che, fino ad ora, ha incassato soltanto 7 reti. Tra le fila lombarde, attenzione agli ex Stefanoni e Pedone.

