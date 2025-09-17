Oggi Dallavalle debutta ai Mondiali di Tokyo

L'ora X scatterà alle 19.05 di Tokyo, le 12.05 in Italia. Per Andrea Dallavalle sarà il momento di iniziare a fare sul serio, con le qualificazioni nel salto triplo ai Mondiali di atletica in Giappone. Il 25enne di Gossolengo è stato inserito nel gruppo A, dove fra gli altri ci sono anche il campione olimpico spagnolo Jordan Diaz Fortun e l'argento europeo indoor, il tedesco Max Heß. Nel gruppo B, il compagno di nazionale Andy Diaz. Per Dallavalle, che nell'ultima settimana si è allenato a Tokyo seguito da coach Ennio Buttò, è un primo esame delicato, da non sbagliare. «La qualifica sarà il primo vero test – aveva detto prima di partire per il Giappone – ma ci arrivo molto fiducioso. Spero di sfruttarla al meglio e non fare errori». Negli ultimi test in allenamento aveva superato i 17 metri, per qualificarsi automaticamente oggi ci vorrà un salto da 17.10 o oltre, oppure dovrà rientrare nei primi 12 classificati per arrivare all'ultimo atto di venerdì 19 (ore 13.50 italiane). Alle Olimpiadi di Parigi si fermò proprio in qualifica, con un 16.65 lontano dalle sue potenzialità. All'alba delle sfide che si presenteranno da oggi in Giappone, i presupposti sembrano ben diversi per il portacolori delle Fiamme Gialle.