Oggi tris di anticipi: spicca il derby di Prima categoria fra Ziano e San Lazzaro

Tris di anticipi per le nostre squadre dilettantistiche, a cominciare dal derby ad alta quota di Prima categoria tra lo Ziano di mister Bigatti, quinto (ex aequo con la Lugagnanese) a quota 16 ed il San Lazzaro di Biolchi, avanti quattro lunghezze e che condivide la testa della classifica in compagnia di Borgonovese e Sarmatese. Grigiorossi che in settimana hanno riaccolto tra le proprie file l'esperto portiere Francesco Figoni (83), gradito ritorno al posto dello svincolato Alex Cigolini.

Nel girone A di Seconda derby a Rottofreno, dove la locale compagine di Viciguerra (15) affronta il San Giuseppe di Gagliardi (7).

Nel girone A di Terza il San Filippo Neri (2), tuttora a secco di successi, riceve la visita del Bivio Volante (12).

Le partite odierne Eccellenza: Campagnola-Fabbrico e Vianese-Salsomaggiore. Promozione: Bagnolese-Langhiranese. Prima categoria: Ziano-San Lazzaro (ore 14.30 a Ziano) e Fidenza-Soragna. Seconda categoria girone A: Rottofreno-San Giuseppe (ore 14.30 a Rottofreno). Seconda categoria girone B: Club Mezzani-V.Calerno. Terza categoria girone A: San Filippo Neri-Bivio Volante (ore 14.30 a Castel San Giovanni). Terza categoria girone B: Cervo Collecchio-Il Ponte.

ECCELLENZA

Risultati



Classifica



PROMOZIONE

Risultati



Classifica



PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



TERZA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica



