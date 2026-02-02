Orgoglio Baraccaluga, la capolista trema

Ha combattuto strenuamente il Baraccaluga, ha perfino accarezzato il sogno di vincere dimostrandosi più forte delle assenze e di un cartellino rosso sembrato veramente ingiusto, ma alla fine ha dovuto cedere di fronte alla capolista. Dopo tre successi consecutivi è arrivato il primo ko del 2026 per i ragazzi di mister Cristiano Tagliavini, battuti per 3-2 dall’Antenore Sport Padova nel quindicesimo turno del girone C del campionato di Serie B di calcio a 5. Trasferta complicata sul campo della prima della classe, che dopo appena 10 minuti di gioco passa in vantaggio con la rete di Paulino Cabral; ma a rimettere le cose a posto ci pensa Palumbo che nel giro di 180 secondi fa 1-1. Allo scadere del primo tempo è ancora Palumbo a firmare il sorpasso.

Ma nella ripresa i veneti fanno capire chi comanda, complice anche l’espulsione di Aziz Chibani molto contestata dal Baraccaluga: ancora Paulino Cabral pareggia i conti dopo soli 2 minuti e al 12esimo del secondo tempo la stoccata di De Vivo fissa il definitivo 3-2.

Il Baraccaluga rimane così a quota 22 punti in classifica, in zona playoff, agganciato dal Villafontana. Sabato al PalArquato affronterà il Versilia.