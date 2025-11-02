Pari Borgonovese, il San Lazzaro si avvicina
I risultati e le classifiche di Prima, Seconda e Terza Categoria
Marco Villaggi
|6 ore fa
L'esultanza dello Junior Drago San Giorgio al termine della gara di ieri
Nell'ottava giornata di Prima categoria, la Lugagnanese impone il pari alla capolista Borgonovese, che viene avvicinata dal San Lazzaro, che travolge l'Alsenese 4-1 e accorcia a soli due punti.
Nel girone A di Seconda, gli inarrestabili Samurai passa di misura a San Polo, mentre l'inseguitrice Virtus Piacenza (comunque a sei punti) vince largamente sul terreno della Libertas. Nel B, colpi esterni di Cadeo e Salicetese.
In Terza A bene RiverNiviano e Travese, nel girone B solo un pari per il Gropparello, comunque capolista solitario grazie alla sconfitta del Vigolo nell'anticipo di ieri.
Nel girone A di Seconda, gli inarrestabili Samurai passa di misura a San Polo, mentre l'inseguitrice Virtus Piacenza (comunque a sei punti) vince largamente sul terreno della Libertas. Nel B, colpi esterni di Cadeo e Salicetese.
In Terza A bene RiverNiviano e Travese, nel girone B solo un pari per il Gropparello, comunque capolista solitario grazie alla sconfitta del Vigolo nell'anticipo di ieri.
PRIMA CATEGORIA
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica