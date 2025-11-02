Liberta - Site logo
Pari Borgonovese, il San Lazzaro si avvicina

I risultati e le classifiche di Prima, Seconda e Terza Categoria

Marco Villaggi
|6 ore fa
L'esultanza dello Junior Drago San Giorgio al termine della gara di ieri
L'esultanza dello Junior Drago San Giorgio al termine della gara di ieri
1 MIN DI LETTURA
Nell'ottava giornata di Prima categoria, la Lugagnanese impone il pari alla capolista Borgonovese, che viene avvicinata dal San Lazzaro, che travolge l'Alsenese 4-1 e accorcia a soli due punti.
Nel girone A di Seconda, gli inarrestabili Samurai passa di misura a San Polo, mentre l'inseguitrice Virtus Piacenza (comunque a sei punti) vince largamente sul terreno della Libertas. Nel B, colpi esterni di Cadeo e Salicetese.
In Terza A bene RiverNiviano e Travese, nel girone B solo un pari per il Gropparello, comunque capolista solitario grazie alla sconfitta del Vigolo nell'anticipo di ieri.
PRIMA CATEGORIA
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

