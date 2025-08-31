Parte anche la Promozione ed è subito derby da libro Cuore

Scende in campo anche la Promozione con la prima di campionato che andrà in scena a partire dalle 17.30 e dove si parte immediatamente con un derby tutto piacentino. Al Soressi infatti, la Castellana Fontana di mister Ciotola sfiderà il Gotico Garibaldina. Sarà un confronto particolarmente emozionante visto che il tecnico di casa sfiderà i biancorossi dove milita anche il giovanissimo primogenito Lorenzo per una sfida che andrà al di là del risultato in casa Ciotola. Sarà la prima assoluta per la Spes Borgotrebbia in Promozione e l'esordio va in scena sul campo della Futura Fornovo Medesano. Impegno esterno anche per il Carpaneto Chero di mister Fossati, di scena a Langhirano. Questo il quadro completo:

1° Giornata

Bibbiano San Polo-San Secondo

CastellanaFontana-Gotico Garibaldina

Colorno-Bagnolese

Futura Fornovo Medesano-Spes Borgotrebbia

Langhiranese-Carpaneto Chero

Luzzara-Carignano

Montecchio-Noceto

Terme Monticelli-Vezzano

Riposta: Boretto