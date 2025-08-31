Parte anche la Promozione ed è subito derby da libro Cuore
Al Soressi la Castellana di mister Ciotola ospita il Gotico tra le cui fila milita il figlio del mister valtidonese. Prima della Spes sul campo del Fornovo
|2 ore fa
Mister Ciotola della Castellana Fontana - Foto Massimo Bersani
Scende in campo anche la Promozione con la prima di campionato che andrà in scena a partire dalle 17.30 e dove si parte immediatamente con un derby tutto piacentino. Al Soressi infatti, la Castellana Fontana di mister Ciotola sfiderà il Gotico Garibaldina. Sarà un confronto particolarmente emozionante visto che il tecnico di casa sfiderà i biancorossi dove milita anche il giovanissimo primogenito Lorenzo per una sfida che andrà al di là del risultato in casa Ciotola. Sarà la prima assoluta per la Spes Borgotrebbia in Promozione e l'esordio va in scena sul campo della Futura Fornovo Medesano. Impegno esterno anche per il Carpaneto Chero di mister Fossati, di scena a Langhirano. Questo il quadro completo:
1° Giornata
Bibbiano San Polo-San Secondo
CastellanaFontana-Gotico Garibaldina
Colorno-Bagnolese
Futura Fornovo Medesano-Spes Borgotrebbia
Langhiranese-Carpaneto Chero
Luzzara-Carignano
Montecchio-Noceto
Terme Monticelli-Vezzano
Riposta: Boretto