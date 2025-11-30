Per Leo Fornaroli c'è il primo appuntamento con la storia

Per Leonardo Fornaroli è una sorta di primo appuntamento con la storia. Oggi in Qatar, dalle 13 italiane, il ventenne pilota piacentino potrebbe laurearsi campione del mondo di Formula 2. Esordiente in categoria dopo aver trionfato al gradino inferiore, il giovane rookie affronta la penultima feature race della stagione dall'alto della prima piazza in classifica generale con 188 punti, 19 in più del rivale statunitense Jak Crawford e un vantaggio di 27 lunghezze sull'inglese Luke Browling. Nel caso in cui Fornaroli riuscisse a portare il suo vantaggio oltre i 35 punti, allora l'iride sarebbe realtà senza nemmeno attendere l'esito del Gp di Abu Dhabi che chiuderà la stagione. Una eventualità che ovviamente necessita del concatenarsi di diversi fattori, ma per nulla impossibile, considerando che oggi Fornaroli, dopo il buon sesto posto nella Sprint Race, partirà dalla pole position. Questa la classifica attuale:

Posizione Pilota Punteggio Nazionalità 1 Leonardo Fornaroli 188 Ita 2 Jak Crawford 169 Usa 3 Luke Browning 161 Eng 4 Richard Verschoor 149 Ned 5 Alex Dunne 130 Irl

Sono 25 i punti assegnati al vincitore, 18 al secondo, 15 per il terzo classificato. Complicato fare previsioni, ma chiaramente in caso di arrivo al primo posto, tutto dipenderà dal piazzamento dei rivali. I 35 punti di margine saranno la discriminante per l'arrivo o meno nella storia di un giovane piacentino capace di far sognare i tanti appassionati dei motori.