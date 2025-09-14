Piace a caccia di conferme sul campo del Cittadella

Se l’esordio è sempre raccontato come una partita a parte, allora aspettiamo la seconda gara per poter ricevere risposte molto più concrete. A San Damaso (ore 15), il Piacenza fa visita al Cittadella Vis Modena. Obiettivi definiti per la prima trasferta del campionato: mantenere la solidità e la concretezza viste nel successo col Desenzano, aumentare i giri nel motore per quanto riguarda possesso palla e connessione fra i reparti.

A centrocampo, Taugourdeau e Putzolu si sono allenati a parte rispetto al gruppo negli ultimi giorni, ma il francese dovrebbe farcela, mentre l’ex Pro Sesto è in ballottaggio con Campagna. Da valutare solo le situazioni di Cabri e Bertin.

Mister Arnaldo Franzini ha messo in guardia sulla forza del Cittadella: «È una squadra importante e ambiziosa, mi aspetto una partita fisica. Siamo però pronti, in questa stagione non dovremo sottovalutare nessuno».

Le probabili formazioni

Cittadella Vis Modena (3-4-2-1): Anino; Sabotic, Boccaccini, Calanca; Carretti, Dodaro, Mandelli, Barozzini; Caprioni, Sala; Formato. All. Gori.

Piacenza (4-3-3): Ribero; Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon; Campagna, Taugourdeau, Poledri; Mustacchio, Trombetta, D’Agostino. All. Franzini.

SERIE D

