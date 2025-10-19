Palazzolo-Piacenza 0-0 SEGUI LA DIRETTA

Il secondo tempo di apre senza sostituzioni e con l'ammonizione di Minessi che blocca irregolarmente Poledri in ripartenza.

Il Piace parte all'arrembaggio e crea un paio di mischie molto pericolose in area del Palazzolo, ma non trova mai la conclusione.

Al 9' Putzolu prova dalla distanza con un destro incrociato che esce di un metro.

Un minuto dopo esce male con i piedi il portiere locale, Lordkipanidze ci prova da 40 metri, ma la palla è alta.







PRIMO TEMPO

Il campionato di Serie D vive l'ottavo turno e, nel girone D, il Piacenza non può concedersi pause sul campo della Pro Palazzolo. Mister Arnaldo Franzini rinuncia a Taugourdeau non in perfette condizioni, mentre per il ruolo di centravanti sceglie Pino.

Locali che pressano subito alto e provano a sorprendere la retroguardia biancorossa con rapidi cambi di fronte, la prima emozione arriva al 6', con la rovesciata di Minessi centrale.

Al 14' pregevole sponda di Minessi nel cuore dell'area per il sinistro dell'accorrente Cristini, murato in angolo dalla difesa biancorossa.

Un minuto dopo, azione in fotocopia nell'area di casa, con Mustacchio fermato alla disperata da Alari.

Al 19' cartellino giallo per Putzolu, per un fallo su Palazzi in ripartenza.

Al 23' Ciuffo si avventa sulla respinta della difesa lombarda e con un destro da 25 metri chiama Piombino alla spettacolare deviazione in angolo.

Il Piace domina e sfonda in particolare sulla destra, ma i cross di Mustacchio e Ciuffo non trovano mai la giusta deviazione.

Al 37' ennesimo traversone, sponda arretrata di Putzolu e conclusione a botta sicura di D'Agostino, che trova la fortuita deviazione con la schiena di un difensore locale.

Al 43' ammonito Palazzi per aver fermato Lordkipanidze lanciato verso l'area, aggrappandosi alla maglietta.

Nel secondo minuto di recupero, punizione dai 25 metri per il Piacenza: D'Agostino centra la barriera, apparsa molto vicina.



Le formazioni

Pro Palazzolo (3-5-2): Piombino; Mafezzoni, Alari, Allievi; Mattioli, Ragazzoni, Pinardi, Palazzi, Cristini; Capone, Minessi. All. Didu. A disposizione: Mondello, Ragnoli, Capoferri, Cristini, Ghidini, Coly, Uberti, De Respinis, Rizza. All.: Didu.

Piacenza (4-3-3): Ribero; Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon; Lordkipanidze, Poledri, Putzolu; Mustacchio, Pino, D'Agostino. All. Franzini. A disposizione: Kolgecaj, Arba, Silva, Pizzi, Campagna, Garnero, Bianchetti, Trombetta. All.: Franzini.

Arbitro: Caresia di Trento (Cappellaro di Verona-Liotta di San Donà di Piave).

