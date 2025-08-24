Piace, al Garilli amichevole con il Real Calepina
I biancorossi impegnati oggi alle 16, ultima sfida di preparazione prima dell'avvio ufficiale della stagione
Redazione Online
August 24, 2025|1 ora fa
amichevole piacenza -spes ( foto cavalli ) PIACENZA
Il Piacenza di mister Arnaldo Franzini scenderà in campo oggi alle 16 allo stadio Garilli per un test amichevole contro il Real Calepina (Serie D girone B). Si tratterà dell'ultima sfida di preparazione, in vista dell'esordio ufficiale della stagione, previsto per domenica prossima 31 agosto in Coppa, a Lentigione. Il Piace salta il turno preliminare di oggi.
Il campionato di Serie D, invece, inizierà domenica 7 settembre, con i biancorossi (inseriti nel girone D) che riceveranno al Garilli il Desenzano.
