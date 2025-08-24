Piace, le prove generali finiscono in pareggio

Il Piacenza ha chiuso il ciclo di amichevoli pre-campionato con un pareggio per 1-1 contro la Real Calepina, compagine lombarda pronta per il girone B di Serie D. Vantaggio ospite al 7' con un colpo di testa di Semprini su calcio d'angolo (difesa immobile), pareggio di Martinelli al 40', con un'acrobazia dopo che la traversa aveva respinto un tiro-cross di Michele Trobetta.

Per i biancorossi di mister Arnaldo Franzini una gara vera, in alcuni momenti anche spigolosa, che ha messo in luce tanti pregi e alcuni difetti che il tecnico di Vernasca dovrà provare a correggere nella prossima settimana, in vista del debutto in Coppa di domenica prossima a Lentigione.

Il tridente offensivo (D'Agostino, Trombetta, Mustaccio) pare già affiatato e promette spettacolo, con Pino che sembra molto di più di una semplice alternativa nel ruolo di centravanti. A centrocampo il fosforo di Taugourdeau bene si sposa con il dinamismo di Putzolu e la coppia difensiva centrale Sbadella-Martinelli è di sicuro affidamento. Contro la pimpante Real Calepina è arrivato, però, un inizio di gara incerto (gli ospiti avrebbero potuto anche raddoppiare) e in generale è sembrata mancare ancora brillantezza, specialmente negli elementi più "piazzati". Fatto sta che il Piace dal 20' del primo tempo ha messo le tende nella metacampo avversaria fino al 90', concedendo due occasioni solo a causa di altrettanti errori individuali ed è andato vicino al raddoppio in alcune occasioni, in particolare con le iniziative di Pino. Ma deve crescere, magari grazie anche all'arrivo di un altro paio di elementi (una mezz'ala e forse un terzino) prima della chiusura del mercato e dell'inizio della stagione. Le aspettative sono massime, come hanno confermato i tantissimi tifosi che hanno affollato la tribunale del Garilli in questa umida domenica di fine estate.

Il tabellino

Piacenza (4-3-3): Kolgecaj; Lucino, Sbardella, Martinelli, Bertin; Putzolu, Taugourdeau, Polledri; D’Agostino, Michele Trombetta, Mustacchio. Entrati: Ribero, Zaffalon, Pino, Silva, Garnero, Nicola Trombetta. All: Franzini

Real Calepina: Moretta, Semprini, Brogni, Scalmana, Brero, Alvarez, Freri, Bertoni, Oboe, Zappa, Cortesi. Entrati: Miracoli, Orlandi, Lorenzi, Farrauto, Sementa, Lugnan, Duda, Vigani, Teresi, Ronzoni. All.: Inacio Joelson.

Reti: 7’ pt Semprini, 40’ pt Martinelli.