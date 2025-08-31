Piace, oggi le prove generali: in Coppa, è sfida a Lentigione
Prima gara ufficiale per la formazione biancorossa che tra sette giorni è attesa dall'esordio in campionato con il Desenzano. Oggi anche Lordkipanidze
Redazione Online
|1 ora fa
Mustacchio in azione, tra gli acquisti di maggior peso del Piacenza - Foto Claudio Cavalli
Parte da Lentigione la stagione del Piacenza. Nel primo turno della Coppa Italia di Serie D, i biancorossi affrontano la formazione reggiana allenata da Ivan Pedrelli. Tutte le attenzioni saranno ovviamente sul gruppo di mister Arnaldo Franzini per il quale oggi scatta una sorta di prova generale in vista del campionato che partirà tra sette giorni quando, al Garilli, arriverà il Desenzano, la grande rivale, almeno in via teorica, per la vittoria del campionato. Tornando alla gara di oggi, probabile l'esordio dell'ultimo arrivato, il centrocampista georgiano David Lordkipanidze, con Franzini che disporrà dell'intera rosa, eccezion fatta per l'infortunato Cabri, difensore alle prese con una distorsione alla caviglia. Calcio d'inizio fissato per le 16 per una gara che mette in palio il passaggio ai 32esimi di finale. In caso di parità al termine dei 90', subito calci di rigore per decretare la squadra qualificata. Tifosi biancorossi già "caldi" per una stagione che, sono gli auspici, dovrà essere quella del ritorno tra i professionisti, anche alla luce dei grandi sforzi profusi dal club di via Gorra in sede di mercato.