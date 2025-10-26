Tuttocuoio-Piacenza 1-3 SEGUI LA DIRETTA

Il secondo tempo si apre senza sostituzioni e Piacenza che giocherà con il forte vento a favore.

Al 3' stacco imperioso di Martinellisu corner di Poledri, palla a lato.

Un minuto dopo, clamoroso autogol di Salto, che appoggia di testa al portiere, che nel frattempo stava uscendo sulla sponda aerea di Trombetta. 1-3.

All'8' dormita di Zaffalon che si fa anticipare da Massaro su un innocuo cambio di gioco, per fortuna il numero 9 di casa ciabatta il tiro.

La gara è fisica e spezzettata, si avanza con lanci lunghi e cross dalla trequarti su entrambi i fronti, con il Piace che inizia a soffrire la pressione locale. Il Tuttocuoio si rende pericoloso anche grazie alle lunghe rimesse laterali di Fino.

Al 17' dentro Pizzi per Zaffalon.

Primo tempo

Piacenza sul campo del fanalino di coda Tuttocuoio per la nona giornata di Serie D. Mister Arnaldo Franzini deve fare a meno di Taugourdeau (problemi alla caviglia) e con D'Agostino in panchina (noie al ginocchio), quindi cambia modulo con Campagna dietro le punte e capitan Mustacchio ad aiutare Trombetta in avanti.

Vento forte e campo in pessime condizioni a Ponte a Egola.

Inizio di gara con i biancorossi che pressano alto e i locali, in formazione molto chiusa, che provano a ripartire.

Al 10' vantaggio del Piace con il giocatore più atteso: Michele Trombetta riceve in area un colpo di testa di Putzolu e d'esterno destro la piazza all'incrocio. 0-1.

Al 14' cross dalla sinistra di Lord, stacca bene Campagna, ma l'inzuccata è alta.

Al 24' pareggio locale: rimessa laterale di Fino che arriva in area sospinta dal vento, palla sui piedi di Di Stefano che si gira e batte Ribero. 1-1.

Il Piacenza sembra accusare il colpo e i padroni di casa aumentano l'intensità del pressing, con la gara che diventa molto nervosa, tanto che alla mezz'ora gli ammoniti sono già sei.

Al 33' gol alla Pippo Inzaghi: punizione di Mustacchio dal limite, palla che incoccia la schiena di Michele Trombetta ed entra in rete spiazzando il portiere. 1-2.

Al 40' Massaro prova a risolvere una mischia in area con una spettacolare rovesciata, ma sfera a lato.

Al 43' il tiro a giro dal limite di Poledri è ampiamente largo.

Al 45' cross dalla sinistra di Renda, stacco di Colferai che sovrasta Zaffalon, ma mette fuori.



Il tabellino

Tuttocuoio (5-3-2): Desjardins, Sichi, Bardini, Salto, Renda, Berto; Colferai, Foresta, Fino; Massaro, Di Stefano. A disposizione: Ricco, Perugi, Di Natale, Severi, Del Rosso, Cicioni, Giorgetti, Mezzaroma, Coppola. All.: Boschetto.

Piacenza (4-3-1-2): Ribero; Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon (17'st Pizzi); Lordkipanidze, Putzolu, Poledri; Campagna; Mustacchio, Trombetta M.. A disposizione: Kolgecaj, Silva, D'Agostino, Bianchetti, Mazzaglia, Cabri, Garnero, Pino. All.: Franzini.

Arbitro: Pasquetto di Crema (Alvise di Mestre-Targa di Padova).

Reti: 10'pt Trombetta M.; 24'pt Di Stefano; 33'pt Trombetta M.; 4'st. Salto (aut.)

Ammoniti: 12'pt Berto e Lordkipanidze; 19'pt Massaro, 21'pt Ciuffo; 24'pt Salto; 32'pt Bardini; 36'pt Fino; 10'st Campagna; 14'st Zaffalon.

