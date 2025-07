Piacenza Baseball prosegue la corsa in direzione playoff

Quinta vittoria consecutiva (partita singola) del Piacenza Baseball e secondo posto in classifica che vale l’accesso ai play off mantenuto saldamento nelle mani della squadra biancorossa, anche in virtù della doppia sconfitta accusata dall’Ares Milano, diretto concorrente nella corsa al secondo posto. Praticamente senza storia gara1, terminata con largo anticipo per manifesta alla sesta ripresa, a differenza di una gara2 mantenutasi sui binari del massimo equilibrio.

Gara1

CATALANA 1-0-3-0-0-0 4 PIACENZA 0-4-0-9-8-X 21

PIACENZA: Hernandez 2b, Pancini dh, Chacon ss, Salgado ric (Schianchi), Cetti ed (Mandas), Calderon es (Mercedes ec), D’Auria 1b, Scalera 3b, Zironi ec (Travaini es). Lanciatori: Lettieri (rl2 bv2 bb1 k2 pgl1), Lovattini (rl2 bv2 bb1 k0 pgl1), Consiglio (rl2 bv1 bb1 k2 pgl0). All: D’Auria A.

Nella gara del mattino il punteggio lascia presagire una sfida aperta, ma solo per i primi tre inning (4-4). Alghero passa in vantaggio per primo e Piacenza risponde al 2 inning con 4 punti: singolo di DAuria, basi a Scalera, Zironi, ed Hernandez, altro singolo di Pancini, base a Chacon e volata di sacrificio di Salgado. La rimonta biancorossa dura poco poiché Alghero approfitta di un errore dei padroni di casa per guadagnare il pareggio. Ma dal 4 inning la situazione cambia completamente in favore dei piacentini, in parte approfittando della pessima giornata dei pitcher sardi. Il bottino si fa consistente nel 4 e 5 inning, mettendo a segno quattro valide che valgono ben 17 punti e di conseguenza, in base al regolamento, assegnando al Piacenza la vittoria per manifesta niente meno che alla sesta ripresa.

Gara2

CATALANA 0-0-0-0-0-0-0-0-0 0 PIACENZA 0-1-0-0-0-0-0-0-0 1

PIACENZA: Hernandez 2b, Pancini 3b, Chacon ss, Salgado ric, Calderon dh, D’Auria J. 1b, Mercedes ed (Cetti), Contardi es (Carsana), Zironi ec. Lanciatore: Da Silva (rl9 bv7 bb0 k8 pgl0). All: D’Auria A.

La partita del pomeriggio, come sempre, mette di fronte i lanciatori di scuola comunitaria e di norma tecnicamente più “raffinati”. Considerazione che nemmeno stavolta è venuta meno, tanto che il Piacenza festeggerà la doppietta solo grazie ad un punto realizzato nel 2 inning e costruito con il singolo di Salgado, colpito Calderon e altro singolo di Mercedes che spinge a casa base quello che risulterà il punto del nuovo successo biancorosso. i padroni di casa cercano l’allungo sia al 3 che al 5 inning e ancora al ed al 6, senza riuscirci. Finisce 2-0 per il Piacenza, con l’Ares Milano ancora più distante (quattro vittorie in meno) quando restano sei partite ancora da giocare: i play off sono sempre più vicini.