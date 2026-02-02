Piacenza femminile travolgente capolista

Sul campo di casa il Piacenza Femminile travolge la squadra modenese del Pgs Smile ed è sempre più primo nel girone di Eccellenza. Un Piace “settebellezze”, come lo ha definito il suo allenatore Salvatore Rizzo, non solamente per i gol segnati, ma soprattutto per il gioco espresso in questa fase del campionato in cui, con ancora due giornate di stagione regolare da giocare, non ci si può permettere di entrare in campo con la testa sbagliata.

Le biancorosse, esattamente come nell’ultimo turno, prendono le parole del mister alla lettera e aggrediscono le malcapitate avversarie, in pratica un assedio totale alla porta delle modenesi. Già tre occasioni da rete nei primi sei minuti, poi 60 secondi più tardi è Martani a sbloccare il risultato con un diagonale imprendibile su imbeccata di Baffi.

Non c’è nemmeno il tempo di riorganizzare le idee per le ospiti, passa un solo minuto quando Piovani trova sulla sinistra Mainardi, che rientra e piazza un bel tiro a giro sotto l’incrocio.

Al quarto d’ora il tris, di nuovo la coppia Baffi-Martani e la numero 9 supera tutte per il 3-0, poi le Smile tentano di mettere un po’ fuori la testa, ma vengono punite a metà frazione su calcio d’angolo perfetto di Del Miglio per la testa di Pedrini che insacca il 4-0.

A questo punto il Piacenza rallenta i ritmi, ma si aprono comunque spazi invitanti: Baffi sulla destra, scarico per Piovani e appoggio per la tripletta personale di Martani che manda in archivio il primo tempo sul 5-0.

Nella ripresa girandola di cambi, buono l’ingresso della giovane Caravaggi, ma soprattutto sale in cattedra Del Miglio che segna il 6-0 con un bel calcio di punizione sotto l’incrocio, poi si ripete pochi minuti più tardi su azione con un’altra bella conclusione da lontano. Inutile il gol della bandiera ospite in pieno recupero: a una giornata dal termine, Piacenza primo con 25 punti a + 6 sulle seconde e ormai in attesa della fase playoff.

Il tabellino

Piacenza: Orlando (1’ st Galmuzzi), Grazio (20’ st Lommi), Tramelli M., Pedrini, Mainardi, (25’ st Caravaggi), Del Miglio, Bottini (20’ st Cervini), Piovani, Martani (5’ st Fulgoni), Baffi, Amorim. All. Rizzo.

Reti: 7’, 15’ e 45’ pt Martani (P), 8’ pt Mainardi (P), 25’ pt Pedrini (P), 15’ e 20’ st Del Miglio, 49’ st Fontana (S).