Primo tempo travolgente, Modena ko

Il Piacenza Rugby si è prontamente riscattato dopo la sconfitta patita domenica scorsa a Milano per mano del Cus, superando nell’anticipo del campionato di A2 un Modena che anche in questa occasione è comunque riuscito a portarsi a casa il punto di bonus.

La squadra biancorossa ha disputato un ottimo primo tempo, realizzando cinque mete e conquistando il punto di bonus, per poi certificare la vittoria in avvio di ripresa, con la meta numero sei che di fatto ha chiuso i giochi. Buona anche la prestazione offerta da un Modena che non ha mai abbandonato la speranza di guadagnare almeno il punto di bonus, riuscendoci allo scoccare del 40’.

Il Piacenza, momentaneamente primo in attesa delle gare della domenica, si presenterà al Beltrametti anche il prossimo sabato, stavolta per ospitare lo Stade Valdostain Aosta, altra formazione sistemata sul fondo della classifica.

Il tabellino

Piacenza-Modena 40-31

Piacenza: Manciulli, Essien (1’st Botti), Beghi, Guerra B., Bertorello, Biffi (10’st Ravilli F.), Ravilli D. (18’st Bacciocchi), Cornelli (30’st Bilal), Marazzi, Savi, Melegari, Lekic (13’st Bonatti), Greco (8’st Dapaah), Guerra J. (13’st Alberti A.), Lovotti (8’st Codazzi). All: Forte.

Modena: Trotta, Traversi (30’st Ori), Mazzi, Orlandi, Petti (Serradimigni), Zerbini, Esposito, Bellei, De Luca (25’st Operoso), Flores (8’st Righi), Venturelli (15’st Covi), Zanni (8’st Cojocari), Malisano, Rodriguez (25’st Benassi), Morelli (13’st Rizzi). All: Guareschi.

Arbitro: Riccardo Angelucci di Livorno. Cartellini: al 20’ giallo per Bellei.

Marcatori: 8’ mt Rodriguez tr Mazzi (0-7); 11’ mt Biffi tr Guerra B. (7-7); 15’ mt Ravilli D. tr Guerra B. (14-7); 22’ mt Marazzi tr Guerra B. (21-7); 26’ cp Mazzi (21-10); 28’ mt Savi (26-10); 36’ mt Guerra J. tr Guerra B. (33-10); secondo tempo: 7’ mt Greco tr Guerra B. (40-10); 17’ mt De Luca tr Mazzi (40-17); 38’ mt Benassi tr Mazzi (40-24); 40’ mt Malisano tr Mazzi (40-31).