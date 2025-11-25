Liberta - Site logo
Vendita dei biglietti proibita ai residenti nella provincia di Lodi

Paolo Borella
|45 minuti fa
Piacenza-Sant'Angelo vietata ai tifosi ospiti
1 MIN DI LETTURA
Trasferta vietata ai tifosi ospiti in vista della partita di Serie D fra Piacenza e Sant’Angelo, in programma allo stadio Garilli domenica alle 14.30.
Alla luce dell’antica rivalità fra le due tifoserie, la prefettura di Piacenza, accogliendo la nota dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ha deciso di vietare la vendita del biglietto della gara per tutti i residenti della provincia di Lodi.
Un cambiamento che non impatterà gli abbonati biancorossi residenti a Lodi e provincia, che potranno regolarmente entrare allo stadio Garilli con la propria tessera.

