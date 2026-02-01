Pistoiese-Piacenza 0-0 LIVE

Il secondo tempo si apre senza cambi.

Primo tempo

La 22ª giornata del girone D di Serie D mette il Piacenza di fronte alla trasferta più dura: la Pistoiese, uscita rafforzata dal mercato di inverno.

Per uscire indenne da uno stadio Melani gremito da almeno tremila presenza, tra cui 300 piacentini, mister Arnaldo Franzini sceglie di imbottire il centrocampo, con il debutto dal primo minuto di Alessandro De Vitis, e rinuncia a D'Agostino, con il tandem offensivo composto da Mustacchio e Manuzzi.

Tra gli avversari, l'ex biancorosso Della Latta a centrocampo e tridente di lusso Saporetti-Rizq-Russo.

Il Piace parte bene, con grande personalità nonostante il caloroso tifo locale, e al 3' genera due pericolo: sul cross dalla destra di Mustacchio arriva con un attimo di ritardo Manuzzi, sul contro-traversone di Poledri non trova il tempo giusto per la battuta Cabri.

All'8' traversa di Poledri direttamente da calcio d'angolo.

Al 9' Russo scappa sulla sinistra a Cabri, cross rasoterra arretrato per l'accorrente Biagi, che di destro trova la parata in tuffo di Ribero sul secondo palo.

La partita è nervosissima e agonisticamente molto accesa, con i locali che cercano soprattutto di creare la superiorità numerica sul settore destro della difesa biancorossa.

Al 16' da una punizione a favore del Piacenza si scatena un contropiede arancione, ben contrato da recupero di Putzolu.

Al 17' gol annullato alla Pistoiese: sulla sponda di Russo, Saporetti è giudicato in fuorigioco dal guardialinee, tra le vibranti proteste di casa.

Al 29', dopo una fase molto combattuta a centrocampo, Maldonado raccoglie la respinta di testa di Martinelli su cross di Saporetti e di controbalzo chiama Ribero alla parata centrale.

Al 31' bella imbucata di Campagna per Manuzzi, che defilato sulla destra tira e trova la grande parata di Giuliani. Sugli sviluppi dell'angolo, contropiede della Pistoiese, con Russo che serve Biagi, il cui tiro da favorevole posizione finisce alto.

Al 38' Russo riceve palla largo a sinistra, si accentra e prova un tiro a giro che finisce altissimo.

Al 43' protesta il Piacenza per un contatto dubbio in area locale di Campagna e Maldonato, ma l'arbitro lascia giocare.

Dopo un minuto di recupero finisce senza reti il primo tempo.

Il tabellino

Pistoiese (4-3-3): Giuliani; Costa Pisani, Gennari, Tempre; Della Latta, Maldonado, Biagi; Saporetti, Rizq, Russo. A disposizione: Malagotti, Pellegrino, Accardi, Raicevic, Rossi, Campagna, Montalto, Cuomo, Sangare. All.: Lucarelli.

Piacenza (4-3-1-2): Ribero; Cabri, Sabardella, Martinelli, Bertin; De Vitis, Putzolu, Poledri; Campagna: Mustacchio, Manuzzi. A disposizione: Kolgecaj, Arba, Zaffalon, Silva, D’Agostino, Lordkipanidze, Mazzaglia, Garnero, Asencio. All.: Franzini.

Arbitro: Zito di Russano (assistenti Sperati di Nichelino e Pongan di Biella)

