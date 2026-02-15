Pontenurese infinita, super domenica in Promozione

La Pontenurese non si ferma più: i biancazzurri battono anche il Rolo (Diaw all'87') e salgono al secondo posto del campionato di Eccellenza (complice il rinvio di Nibbiano-Vianese). Sconfitte, invece, per Agazzanese e Bobbiese.

In Promozione, super giornata per le piacentine: successi per Gotico (2-0 al San Secondo firmato da Makaya e Cossetti) e Castellana Fontana (2-1 a Luzzara, reti di Cantiello e Spedini), scatto salvezza del Carpaneto Chero nello scontro diretto contro il Boretto (Mansour e Raggi). Pareggia la Spes Borgotrebbia.

