Pontenurese infinita, super domenica in Promozione
Risultati e classifiche di Eccellenza e Promozione
Redazione Online
|1 ora fa
La formazione iniziale del Gotico Garibaldina ©Libertà/Massimo Bersani
La Pontenurese non si ferma più: i biancazzurri battono anche il Rolo (Diaw all'87') e salgono al secondo posto del campionato di Eccellenza (complice il rinvio di Nibbiano-Vianese). Sconfitte, invece, per Agazzanese e Bobbiese.
In Promozione, super giornata per le piacentine: successi per Gotico (2-0 al San Secondo firmato da Makaya e Cossetti) e Castellana Fontana (2-1 a Luzzara, reti di Cantiello e Spedini), scatto salvezza del Carpaneto Chero nello scontro diretto contro il Boretto (Mansour e Raggi). Pareggia la Spes Borgotrebbia.
