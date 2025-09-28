Pontenurese strepitosa, Agazzanese e Bobbiese grandi rimonte
I biancazzurri sbancano il campo della Vianese e restano soli in vetta in Eccellenza
Redazione Online
|16 ore fa
La formazione iniziale della Bobbiese
Domenica strepitosa per le squadre piacentine di Eccellenza. La Pontenurese vince lo scontro diretto sul campo dell'altra capolista Vianese (gol di Ajdini al 32' del secondo tempo) sale a 15 punti in cinque gare, tallonata a sole due lunghezza dall'Agazzanese, che con il Brescello Piccardo va sotto 2-0 ma con Farina, Mastrototaro e Vai la ribalta vince 3-2. Un gol di La Vigna alla fine del primo tempo non basta al Fiorenzuola per battere il Calcio Zola (leggi la cronaca), mentre la Bobbiese supera nel recupero l'Arcetana: in rete per i neroverdi Scabini e al 92' Leo Bongiorni. Ieri il Nibbiano&Valtidone aveva pareggiato 1-1 sul terreno del Terre di Castelli.
In Promozione, si rilanciano Gotico e Castella Fontana, primo punto per il Carpanetop Chero, sconfitta la Spes.
