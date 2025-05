Prian centra l'oro ai campionati interregionali

Una medaglia d'oro al collo per Erika Prian e la consapevolezza di aver portato in alto il nome di Piacenza nel panorama nazionale del tiro con l'arco. Bella giornata di sport alla sede della Compagnia Arcieri Aurora di Piacenza, dove sono andati in scena i campionati interregionali 50, 60 e 70 m Round nelle specialità arco nudo, arco olimpico e compound. Un'ottantina circa di atleti si è sfidata sul campo all'aperto di Borgotrebbia, con la squadra locale che ha schierato in pista sette specialisti. La prestazione migliore è arrivata da Erika Prian, che con un totale di 590 punti ha conquistato il primo posto nella categoria Master femminile arco olimpico. Buoni punteggi anche per gli altri membri dell'Aurora: 670 Gianluca Davoli, 517 Marcello Pane, 476 Gabriele Ferrandi, 430 Danilo Baratella, 401 Enrico Vecchia e 341 Alessandra Savi.