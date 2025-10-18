Prima la Spes, poi il Vigolo: doppio anticipo al Puppo

Doppio appuntamento sul sintetico del "Puppo” nel programma degli anticipi del calcio dilettantistico, a cominciare dalla sfida dell'ottava giornata di Promozione tra la Spes di Giuseppe "Pino” Stefanelli ed il San Secondo, con fischio d'avvio alle ore 15.

Alle 18, poi, il derby del girone B di Terza tra il Vigolo (capolista in coabitazione con Omi e Gropparello) e la Fulgor Fiorenzuola, che in classifica conta la metà dei punti (6) rispetto all'avversaria.

Restando in tema di Terza categoria, l'altro antipasto del girone B è il confronto tra le pari quota (6) Primogenita e Fortitudo 2025. Nell'A si gioca invece il derby ad alta quota tra la damigella RiverNiviano (11) ed il San Rocco, quinto con 9 punti all'attivo.

In Prima, impegno esterno per la cenerentola Sannazzarese (1), ospite dell'Audax Fontanellatese (6), mentre nel girone A di Seconda il Rottofreno (8) riceve la visita della Libertas (4).

