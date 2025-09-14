Prima, Seconda e Terza partono con sfide tra favorite

Inizia oggi alle 15.30 il campionato anche di Prima, Seconda e Terza categoria. In Prima, si parte con due sfide sulla carta ad alta quota quali Borgonovese-Sporting Fiorenzuola e Pianellese-Fidenza.

Nel girone A di Seconda la strafavorita Polisportiva Samurai ospita il Rottofreno; da non sottovalutare la consistenza di Libertas e Pontolliese, che si affrontano al "Bertocchi”. Nel B debutti casalinghi per Cadeo e Corte Calcio. In Terza (girone A) la favorita Podenzanese riceve la visita del San Rocco e occhio a Travese-Folgore. Nel B, il piatto forte è il derby tra le quotate Primogenita e Gropparello.

