Sunday, September 14

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Sunday, September 14

Seguici

Prima, Seconda e Terza partono con sfide tra favorite

IL PROGRAMMA - Alle 15.30 in campo tutte le categorie del calcio piacentino

Marco Villaggi
|57 minuti fa
Il San Polo
Il San Polo
1 MIN DI LETTURA
Inizia oggi alle 15.30 il campionato anche di Prima, Seconda e Terza categoria. In Prima, si parte con due sfide sulla carta ad alta quota quali Borgonovese-Sporting Fiorenzuola e Pianellese-Fidenza.
Nel girone A di Seconda la strafavorita Polisportiva Samurai ospita il Rottofreno; da non sottovalutare la consistenza di Libertas e Pontolliese, che si affrontano al "Bertocchi”. Nel B debutti casalinghi per Cadeo e Corte Calcio. In Terza (girone A) la favorita Podenzanese riceve la visita del San Rocco e occhio a Travese-Folgore. Nel B, il piatto forte è il derby tra le quotate Primogenita e Gropparello.
PRIMA CATEGORIA
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

Gli articoli più letti della settimana