«Pronto...trovi un amico che si abboni al Piace?»

Mantenere un contatto sempre più stretto con i tifosi, fare in modo che la squadra biancorossa sia ancora più vicina a loro: in questo contesto che si inserisce un’iniziativa, certamente simpatica, che il Piacenza Calcio ha attuato in concomitanza con la partenza della campagna abbonamenti “libera” (cioè senza più diritto di prelazione) 2025-26.

Quattro giocatori (il piacentino e capitano Jacopo Silva, il difensore Luca Sbardella, gli attaccanti Stefano D’Agostino e Mattia Mustacchio), si sono ritrovati nella sala stampa dello stadio Garilli e da lì hanno telefonato direttamente ad almeno una decina di tifosi, ringraziandoli per avere acquistato la tessera e invitandoli a convincere qualche amico a fare lo stesso nei prossimi giorni.

Intanto è stata superata quota 800, cioè un numero migliore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e anche dell’ultima stagione di Serie C. Ci sono buone prospettive, insomma, di superare il dato finale dell’anno scorso. In questa ottica è evidente come sia stato positivo l’impatto del ritorno in panchina di Arnaldo Franzini.

Stefano D'Agostino

D’Orsi in attesa

Per quanto riguarda il mercato, dopo l’arrivo del giovane terzino mancino Lorenzo Zaffalon (classe 2007) dall’Atalanta, resta in stand by la situazione di Francesco D’Orsi: il centrocampista di sinistra ex-Ravenna è certamente nelle mire biancorosse, ma al momento non ha ancora dato la sua disponibilità al trasferimento al Piace. Vuole prima valutare fino all’ultimo se matureranno per lui possibilità in Serie C. Il Piace non molla la pista, ma è costretto ad aspettare.