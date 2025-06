Roberi Vota alla Pontenurese, Siaka Kone alla Bobbiese

Dal Fiorenzuola di Dionisi, nella stagione 2017-2018 rapportata alla serie D, a quello di mister Araldi; ci riferiamo al difensore centrale Luca Benedetti (92, reduce dal campionato d'Eccellenza vinto con la Correggese), gradito ritorno in rossonero ufficializzato ieri dal club del presidente Pinalli. Nel suo curriculum anche 39 presenze in C con le casacche di Torres e Santarcangelo e oltre 280 in quarta serie con 12 gol all'attivo. Fiorenzuola che ha inoltre confermato il giovane esterno destro Federico Censi (06), la scorsa stagione protagonista nella juniores di Araldi e con all'attivo 11 presenze in prima squadra.

La Pontenurese ha preso l'attaccante argentino Serafin Roberi Vota (97), autore di 8 gol nello scorso torneo d'Eccellenza col Salso e tra le altre ex Campagnola, Brescello e Tuttocuoio.

Altro doppio colpo in entrata a firma della Bobbiese; sono approdati in neroverde l'attaccante Ali Siaka Kone (01), la scorsa stagione al Nibbiano&Valtidone ed in precedenza punto di forza di Sarmatese e GoticoGaribaldina; gradito poi il ritorno alla corte del presidente Scabini del giovane difensore Federico Granata (07), nel frattempo transitato nel settore giovanile del Piace e nella juniores della Pontenurese.

La Spes ha promosso in prima squadra il centrocampista Preziosi ed il difensore Toninelli (entrambi classe 06).

Antonio Perasso, attaccante 28enne, è tornato in forza all'Arquatese.

Il Vigolzone ha preso il centrocampista Kledian Keqi (97, ex Sporting) ed il difensore Andrea Repetti (06, ex juniores Pontenurese).

L'attaccante Luca Barbarini ha salutato l'Alsenese accasandosi al Fidenza. Il Cadeo ha promosso nella rosa di prima squadra tre prodotti del vivaio quali Bersani, Gambazza e Bassanetti; nello staff del neo mister Giovanni Rebecchi, il vice Matteo Milani, il preparatore atletico Caterina Rebecchi, il preparatore dei portieri Luca Venturini ed i collaboratori tecnici Paolo Provini e Claudio Messa. Il club del presidente Carlo Genesi ha inoltre affidato il compito di responsabile di Juniores e Allievi a Nicola Landek, mentre Alessandro Aramini è il responsabile dell'attività di base. Il proficuo lavoro in sede di mercato del diesse Walter Bertè dovrebbe consentire alla formazione maggiore bluarancio di replicare, se non migliorare il buon cammino della passata stagione in Seconda categoria, ma già il fatto di aver progressivamente arricchito il vivaio, coprendo ora tutte le categorie giovanili, è motivo di orgoglio per la società.