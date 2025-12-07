Il ruggito Lyons non ferma la corsa di Petrarca Padova

Tanta buona volontà non è bastata alla Sitav Lyons per aver ragione del Petrarca Padova nella ripresa del campionato di A Elite. Sempre puntuale la difesa patavina, aggressiva sul portatore di palla e perfettamente in linea nella salita, impedendo l’avanzamento dei piacentini. Impatti duri, tanti placcaggi da ambo le parti ma è il Petrarca a dettare legge conquistando terreno e parecchi calci di punizione a favore. I Lyons tutto sommato hanno dato segno di qualche miglioramento, specie in difesa, mentre resta ancora da registrare l’attacco, finora rivelatosi troppo sterile.

Sitav Lyons 7

Petrarca Padova 40

Sitav Lyons: Matenga W. (12’st Rodina), Via G., Nalaga (14’st Camero), Conti, Pasini, Russo, Via A. (18’st Colombo), Perazzoli (20’st Bellani), Bance, Cissè, Moretto, Bottacci (22’st Baas), Moretti (20’st Horgan), Bolzoni (5’st Borghi), Acosta (8’st Libero). All.: Matenga K., Solari E.

Petrarca Padova: De Sanctis, Scalabrin (14’st Jimenez), Broggin (20’st Broggin), Destro, Della Silvestra, Donato, Chillon, Halafihi (5’st Botturi), Casolari (20’st Trotta), Ghigo, Nowlan (14’st Marchetti), Galetto, Bizzotto (10’st Torres), Zapata (25’st Frattolillo), Pisani (10’st Pelliccioli). All: Jimenez, Griffen