L'Italrugby in campo con il Cile, c'è anche Zilocchi

Nella lista dei 23 convocati dal ct Gonzalo Quesada per il test match di sabato sera con il Cile allo stadio Ferraris di Genova, figura anche Giosuè Zilocchi (classe 1997), pilone fiorenzuolano con 24 caps in azzurro. Zilocchi, giocatore della Benetton Treviso in Chmapionship, è stato chiamato per sostituire Marco Riccioni, infortunatosi in allenamento. Per questo primo confronto assoluto contro la squadra sudamericana, terzo e ultimo appuntamento degli azzurri nelle Quilter Nations Series, sono previsti dieci i cambi nel XV titolare rispetto al precedente test match contro il Sudafrica. Oltre al ritorno di Zilocchi, si aggiungono due esordienti: Edoardo Todaro (Northampton Saints) e Opoku Gyamfi (Bath). Spazio anche a Pablo Dimcheff (Colomiers, 2 caps) e ad altri quattro giocatori provenienti dalle Zebre Parma: Giacomo Da Re (5 caps), Tommaso Di Bartolomeo (5 caps), Muhamed Hasa (3 caps), Mirko Belloni (2 caps).