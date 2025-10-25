Sabato ricco di anticipi per il calcio piacentino

Nel ricco menù degli anticipi odierni spicca il prelibato tris di sfide della nona giornata d'Eccellenza, cioè gli impegni interni di Agazzanese e Fiorenzuola nonché la trasferta bolognese della Pontenurese.

Al "Baldini” la capolista di mister Piccinini (22) vuole inanellare l'ottavo successo di fila al cospetto della pericolante Arcetana (6), consolidando così la sua leadership. Sulla carta si profila un tantino più tosto il compito dei rossoneri di mister Araldi (16), chiamati tuttavia confermare di aver definitivamente imboccato la strada giusta mettendo sotto, al "Pavesi”, il Fabbrico (10). E a loro volta i biancazzurri di Rizzelli (19), pur privi degli squalificati Ajdini e Compiani, sono attesi al ritorno al successo nel ballo esterno con la cenerentola Corticella (3).

In Prima categoria luci della ribalta puntate sul derby di Pianello, dove la locale compagine di Soressi (9) promette aspra battaglia al cospetto della capolista Borgonovese (16).

Nel girone A di Seconda tocca al Podenzano di Maccagni (11) tentare di rallentare la prepotente marcia della Pol Samurai di Di Donna (18), che ovviamente punta calare il settebello tra l'altro forte di un ulteriore innesto di gran qualità quale quello del difensore Alessandro Cavicchioli (classe 05), scuola Roma e che dopo aver calcato le scene di Serie C col Brindisi ha militato in quarta serie con le maglie di Corticella, Roma City e Lentigione.

