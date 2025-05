Salus protagonista ai Regionali: Hormatallah è oro

Il titolo di campione regionale lo porta a Piacenza Baderedin Hormatallah, ma gli applausi vanno anche ai suoi tre compagni di squadra che si sono spinti fino alle fasi finali e per un pizzico non si sono messi al collo la tanto desiderata medaglia d'oro. Spedizione da ricordare per la Salus et Virtus Boxe di Piacenza, che ha preso parte ai campionati regionali itineranti dell'Emilia Romagna con quattro atleti, accompagnati come sempre dal maestro Roberto Alberti. Un viaggio iniziato a Guastalla per le prime fasi e proseguita a Carpi per le semifinali e finali, dove, oltre a Hormatallah, sono approdati anche Munib Broudi, Aimen Zrari, Alexei Secara e Andres Pasieka. Come detto, la gioia più bella al sodalizio piacentino l'ha regalata Baderedin Hormatallah che ha vinto il titolo nella categoria Under 19 60 kg battendo nell'atto conclusivo Yassin Mejdoubi della Bononia Boxe. Non ce l'ha fatta invece Broudi che nella finale Under 19 55 kg ha perso contro Andrea Inglese del Team Olympia Carpi. Gli altri tre pugili si sono fermati in semifinale: negli Under 19 65 kg Zrari è stato battuto nel “derby” da Thomas Carcassa della Boxe Piacenza, così come il pari peso Secara da Leone Casadei della Gordini Boxe e Pasieka negli Under 19 70 kg da Richard Ilie di Le Torri.