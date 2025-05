Samurai, poker di super-arrivi. Caporali alla Pianellese

Colpo grosso della Pianellese (neopromossa in Prima categoria), col diesse Paolo Bordi che ha bruciato la concorrenza portando in biancorosso bomber Amilcare Caporali (’97, ex Vigolo).

La Borgonovese, che era interessata proprio a Caporali, si consola con l’arrivo del centrocampista Nicholas Cecere dalla Castellana Fontana.

Poker d’assi calato dai Samurai, neopromossi in Seconda categoria: presi il forte goleador Roberto Cozzi, il centrocampista Marco Orrù, l’esterno Lorenzo Maccabruni ed il difensore Alessandro Cavicchia, tutti provenienti dalla Sannazzarese, al pari dell’allenatore Marcello Di Donna.

Il centrocampista Riccardo Ceccarelli, ex Pontenurese e GoticoGaribaldina, si è accasato alla Spes del neo mister Giuseppe Stefanelli.

All’indirizzo di quest’ultimo i più sentiti ringraziamenti da parte dello Ziano del presidente Mirko Valla, che non è rimasto con le mani in mano. Ieri sera definito il nuovo direttore sportivo: si tratta di Luigi “Muscolo” Panzetti, reduce dall’esperienza di dieci anni con il San Giuseppe. L’allenatore sarà Matteo Bigatti, ormai ex Gotico.

Ai saluti, invece, mister Maurizio Cremona dal Gropparello e mister Bricchi dal San Rocco; i nomi dei loro eredi saranno svelati nei prossimi giorni.

Restando in tema di Terza categoria, senza dubbio di primo piano, nonché dotato di vastissima esperienza il trio del nuovo team di stampo tecnico-dirigenziale che ha sposato la causa della Folgore; cioè il direttore tecnico Massimo Rossi, il diesse Claudio Zanchin ed il consulente tecnico Francesco “Cecco” Franchini. Confermato per intanto mister Vincenzo Pellegrini alla guida della prima squadra rossonera.