Sarmatese-Borgonovese, è un derby che vale il primato
Tutto il programma della domenica del calcio dilettantistico di Prima, Seconda e Terza Categoria
Redazione Online
|41 minuti fa
La sconfitta del San Lazzaro di ieri nell’anticipo di Ziano, regala oggi a Sarmatese e Borgonovese un’occasione irrinunciabile: le tre formazioni sono appaiate in vetta alla classifica del campionato di Prima Categoria e chi la spunterà nel derby tra i ragazzi di Porcari e di Caragnano, potrà tentare la fuga solitaria. In Seconda, nel girone A, è lotta soltanto per le posizioni di rincalzo, visto che i Samurai continuano la loro marcia trionfale. Nel girone A di Terza, testa-coda tra la capolista Santantonio e il fanalino di coda Pontolliese Under 21, quest’ultima ancora alla ricerca del primo successo stagionale
PRIMA CATEGORIA
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
