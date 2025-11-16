Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Sarmatese-Borgonovese, è un derby che vale il primato

Tutto il programma della domenica del calcio dilettantistico di Prima, Seconda e Terza Categoria

Redazione Online
|41 minuti fa
Sarmatese-Borgonovese, è un derby che vale il primato
1 MIN DI LETTURA
La sconfitta del San Lazzaro di ieri nell’anticipo di Ziano, regala oggi a Sarmatese e Borgonovese un’occasione irrinunciabile: le tre formazioni sono appaiate in vetta alla classifica del campionato di Prima Categoria e chi la spunterà nel derby tra i ragazzi di Porcari e di Caragnano, potrà tentare la fuga solitaria. In Seconda, nel girone A, è lotta soltanto per le posizioni di rincalzo, visto che i Samurai continuano la loro marcia trionfale. Nel girone A di Terza, testa-coda tra la capolista Santantonio e il fanalino di coda Pontolliese Under 21, quest’ultima ancora alla ricerca del primo successo stagionale 
PRIMA CATEGORIA
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati

Classifica

TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati

Classifica

Gli articoli più letti della settimana