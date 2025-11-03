Sbardella: «Campionato lungo, servono equilibrio e continuità»

Stare nel "gruppone" delle prime aiuta sempre, a migliorare individualmente e anche nel gioco di squadra. È il "ministro della difesa" biancorosso a parlare così, come tutti i tifosi conoscono ormai Luca Sbardella. Il difensore del Piacenza predica concretezza, la squadra ora è in un buon momento e l'ultima vittoria contro la Correggese ha anche riportato una più che gradita solidità difensiva. «Abbiamo fatto una buona partita, mi è piaciuto il fatto di essere sempre rimasti dentro i novanta minuti di una gara importante e siamo molto contenti di avercela fatta a portare a casa i 3 punti - le sue parole ieri sera a Zona Calcio - avremmo potuto fare ancora meglio sull'episodio del calcio di rigore concesso, così come in qualche occasione prima, ma penso che la vittoria sia stata conquistata con pieno merito. La nostra squadra è esperta e sa che ci vuole equilibrio nelle varie fasi della stagione, noi proseguiamo su questa strada sapendo che la continuità di risultati sarà fondamentale per avere sempre più consapevolezza dei nostri mezzi e per arrivare all'obiettivo finale. Lo si vede anche nei nostri giovani che stanno crescendo e che continuando a lavorare in questo modo possono migliorare ulteriormente, e in Trombetta che sta salendo di livello dando un buon contributo per far crescere tutta la squadra». Qualche tifoso ha storto un po' il naso per il gioco espresso dal Piacenza finora, ma, come già detto, Sbardella è molto concreto e guarda principalmente a quello che conta per arrivare all'obiettivo finale che è la vittoria del campionato: «Secondo me abbiamo fatto delle buone partite anche dal punto di vista del gioco, ognuno ha il proprio pensiero su questo argomento però la cosa importante è che adesso siamo nel gruppone di testa e ci dobbiamo rimanere. Se siamo come il Forlì dello scorso anno? Ogni campionato è una storia a sé, penso che questo sia più competitivo però l'aspetto fondamentale è mantenere un ruolino di marcia importante per stare ai piani alti». La Correggese è già passata dalla mente dei biancorossi, si è concentrati sul prossimo turno. I ragazzi di Franzini saranno impegnati sul campo del Progresso, altro appuntamento da non sottovalutare e soprattutto da non fallire per continuare la scalata alla vetta della classifica, la Pistoiese capolista è lontana solo 2 punti ed è dunque già nel mirino. «Sarà una partita complicata - ha detto Sbardella del Progresso - diversa dalla Correggese e più simile al Tuttocuoio, ma avversaria più propositiva e quindi più difficile da affrontare». Ieri sera il programma condotto da Michele Rancati e con i giornalisti Paolo Gentilotti, Paolo Borella e Marco Villaggi ha trasmesso in tutto 40 gol. Nell'ultima parte di trasmissione, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall'Eccellenza alla Terza Categoria.