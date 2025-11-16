Senza Mustacchio, il Piace sfida il Lentigione al Garilli

Scatta il 12° turno nel girone D di Serie D e il Piacenza è chiamato al ritorno immediato ai tre punti dopo il deludente pareggio sul campo del Progresso di sette giorni fa. Al Garilli però, è in arrivo il Lentigione, attualmente secondo a +3 sui biancorossi che in una giornata assai delicata si trova privo del suo uomo migliore. Fuori causa infatti Mattia Mustacchio, così come Anthony Taugourdeau e Lorenzo Zaffalon: un forfait per reparto, ma è ovviamente quello dell'ex Sampdoria a preoccupare maggiormente i tifosi della squadra di Franzini. Il tecnico di Vernasca, con tutta probabilità, confermerà il 4-3-1-2 delle ultime uscite, con l'impiego di D'Agostino al fianco di Trombetta sulla linea offensiva con Campagna in appoggio. Bertin il candidato principale a ricoprire il ruolo di esterno mancino. Calcio d'inizio fissato alle 14.30.

SERIE D

Risultati



Classifica

