Soci, dirigenti e partner del Piacenza in campo al Garilli

Si è giocato lunedì pomeriggio sul prato dello stadio Garilli un incontro tra la proprietà del Piacenza Calcio e i partner commerciali del club biancorosso. Dopo una riunione operativa in sede, tutti in campo per una sfida vera tra due squadre miste. «Fare squadra per il bene del Piacenza Calcio - commenta il vicepresidente biancorosso, Alessandro De Santis - è sempre stata una delle missioni che questa dirigenza ha portato avanti nel corso degli anni e incontri come questo vanno proprio in questa direzione. Poter passare del tempo insieme ai nostri partner permette di tessere una fitta rete di relazioni, non solo per consolidare rapporti già saldi e duraturi, ma anche per crearne di nuovi, sempre al fine di assicurare un futuro brillante per il Piacenza Calcio».