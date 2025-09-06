Su Libertà uno speciale di 20 pagine dedicato al Piace

Saturday, September 6

Saturday, September 6

La voce dei protagonisti e dei tifosi, anche tutte le foto dalla Prima squadra al settore giovanile

Redazione Online
|1 ora fa
1 MIN DI LETTURA
Oggi Libertà è in edicola e on line con un'edizione imperdibile per i tifosi del Piacenza. All'interno del giornale, infatti, è contenuto uno speciale di ben 20 pagine dedicato ai biancorossi, con la voce dei dirigenti, dello staff tecnico, dei giocatori e anche degli stessi tifosi. E poi tutte le foto, dalla Prima squadra all'Under 8, passando per tutte le squadre del settore giovanile, il dream team e il Piace femminile. Il modo migliore per conoscere tutti i propri beniamini alla vigilia del debutto in campionato, previsto per domani.

