Super Cornelli: due titoli regionali e un bronzo

C’è soprattutto la firma di Giovanni Cornelli sull’ottima impresa sportiva compiuta nei giorni scorsi dalla Vittorino da Feltre, ai Campionati regionali lombardi di nuoto per la categoria Ragazzi svoltisi a Lodi. Il giovane nuotatore biancorosso, infatti, si è messo in luce conquistando due titoli regionali e una medaglia di bronzo. Cornelli è salito sul primo gradino del podio nella gara dei 200 dorso, vincendo il titolo regionale (Ragazzi 2009/2010) con l’ottimo tempo di 2’04”,92, suo nuovo primato personale che lo colloca al terzo posto della graduatoria italiana di categoria; nella stessa gara, da evidenziare anche il quarto posto finale, a un soffio dal podio, di Alessandro Barbazza che ha chiuso in 2’11”, 23, suo nuovo primato personale che gli ha anche garantito la qualificazione ai prossimi Campionati italiani di Chianciano. Primato personale, sempre nella gara dei 200 dorso, anche per il biancorosso Riccardo Bertolini che ha disputato la finale B chiudendo con un crono di 2’20”,80. Cornelli ha bissato l’oro conquistato nei 200 dorso nella successiva gara dei 100 dorso, vinta con il primato personale di 58”,34 e conclusa, proprio come quella sulla doppia distanza, con il compagno di squadra Alessandro Barbazza al quarto posto finale (1’00”,90) e con il biancorosso Riccardo Bertolini al quindicesimo posto con il personale di 1’04”,56. Per Barbazza, inoltre, da segnalare anche il trentacinquesimo posto nei 100 farfalla (1’02”,86, nuovo primato personale), il ventisettesimo nei 50 stile libero (26”,08), e l’ottavo posto nella Finale B dei 200 misti (2’19”,02). Nel medagliere personale di Giovanni Corelli anche il bronzo conquistato nei 400 stile libero, gara conduca con un crono di 4’10”,31 che ha garantito al nuotatore della Vittorino la qualificazione agli italiani; per Cornelli anche il settimo posto nella Finale B dei 100 stile libero (56”,05). In gara ai regionali con i colori della Vittorino da Feltre nelle prove individuali anche Ilaria Boiardi, trentasettesima nei 50 stile libero con il tempo di 29”,79, Ginevra Galeazzi nei 100 dorso (1’17”,84) e Adele Mosso nei 200 farfalla (2’03”,77). Buone prove anche per le staffette: quindicesimo posto per la 4x100 stile libero con Giovanni Cornelli, Alessandro Barbazza, Zaccaria Petrone e Raffaele Noè, tutti con il loro personale, stessa posizione per la 4x200 stile libero con Cornelli, Barbazza, Noè e Andreas Carini, sedicesima la 4x100 misti con gli stessi atleti, la 4x100 stile libero femminile con Ilaria Boiardi, Ginevra Galeazzi, Elena Castignoli e Adele Mosso e la 4x100 mista con Elena Castignoli a dorso, Lia Di Pasquale a rana, Ginevra Galeazzi a farfalla e Sofia Marzania a stile libero.