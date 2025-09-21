Super derby a Ziano, in Terza sfida tra debuttanti
Calcio piacentino in lutto per la morte di Daniele - IL PROGRAMMA
Marco Villaggi
|1 ora fa
Primogenita-Gropparello ©Silvia Cornelli
Giornata del calcio dilettantistico funestata dalla tragica morte di Daniele Perini, 24enne attaccante dell'Alseno. La sua squadra non è ovviamente scesa in campo ieri sera nell'anticipo del girone B di Terza categoria contro la Fortitudo.
Tra i molteplici derby di Prima categoria da segnalare che Ziano-Pianellese si gioca al "Curtoni” di Borgonovo, mentre Sarmatese-Sannazzarese si disputa sul campo di Gragnano. A Monticelli l'inedito tra le neopromosse San Lorenzo e San Lazzaro; Borgonovese a caccia di conferme in quel di Fontanellato.
Nel girone A di Seconda tocca al Caorso provare mettere il bastone tra le ruote ad una Polisportiva Samurai dal calibro sempre più importante; tra le altre occhio alla sfida tra Pontolliese e San Polo. Nel B c'è il primo derby con la Salicetese di Stecconi che mira all'aggancio nei confronti del Corte Calcio di Cremona. Trasferta lunga, a Sant'Ilario, per il Cadeo.
Nel girone A di Terza già tempo della prima stracittadina tra due delle tre new entry del torneo, ossia Santantonio-Life in Sport (ore 17.30), mentre RiverNiviano-Travese profuma d'alta classifica.
Nel B il match-clou è Vigolo-Primogenita (17.30), con Gropparello e Omi agli inediti esami casalinghi con Fraore ed Il Ponte; idem per la Fulgor a Collecchio.
Tra i molteplici derby di Prima categoria da segnalare che Ziano-Pianellese si gioca al "Curtoni” di Borgonovo, mentre Sarmatese-Sannazzarese si disputa sul campo di Gragnano. A Monticelli l'inedito tra le neopromosse San Lorenzo e San Lazzaro; Borgonovese a caccia di conferme in quel di Fontanellato.
Nel girone A di Seconda tocca al Caorso provare mettere il bastone tra le ruote ad una Polisportiva Samurai dal calibro sempre più importante; tra le altre occhio alla sfida tra Pontolliese e San Polo. Nel B c'è il primo derby con la Salicetese di Stecconi che mira all'aggancio nei confronti del Corte Calcio di Cremona. Trasferta lunga, a Sant'Ilario, per il Cadeo.
Nel girone A di Terza già tempo della prima stracittadina tra due delle tre new entry del torneo, ossia Santantonio-Life in Sport (ore 17.30), mentre RiverNiviano-Travese profuma d'alta classifica.
Nel B il match-clou è Vigolo-Primogenita (17.30), con Gropparello e Omi agli inediti esami casalinghi con Fraore ed Il Ponte; idem per la Fulgor a Collecchio.
PRIMA CATEGORIA
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica