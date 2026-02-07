Super sabato con Bobbiese-Pontenurese e Samurai-BobbioPerino

Il sabato del calcio dilettantistico piacentino propone un super programma.

In Eccellenza, si affrontano al Puppo B alle 17.30 Bobbiese e Pontenurese, neopromosse che a inizio annata in molti davano quasi spacciate, ma che in realtà si sono ritagliate un ruolo da protagoniste. I neroverdi sono in piena lotta per la salvezza diretta, mentre i biancazzurri navigano in zona playoff e rappresentano l'assoluta sorpresa della stagione.

Prima, sullo stesso terreno di gioco sintetico, si gioca il big match del girone A di Seconda categoria tra Samurai e BobbioPerino: la capolista schiacciasassi vuole vincerle tutte in campionato e in Coppa, i trebbiensi secondo in classifica rappresentano uno degli ostacoli più insidiosi.

Tra gli altri anticipi del calcio piacentino merita la copertina il derby ad alta quota di Prima categoria tra la damigella Lugagnanese (32) e lo Junior Drago (30), posizionato sul quinto ed ultimo gradino che vale i playoff. Si gioca alle 15 sul sintetico di Fiorenzuola.

C’è poi il derby di Monticelli tra la cenerentola Sannazzarese (2) e il San Lorenzo (8), penultimo della classe e chiamato a darsi una bella mossa per alimentare le residue speranze di rientrare nell’area playout.

Nel girone A di Seconda, oltre allo scontro al vertice, derby della Valnure tra Pontolliese e Podenzano di Maccagni, di scena sul sintetico del “Cementirossi” dove poi, nel tardo pomeriggio, si gioca pure la sfida del girone A di Terza tra Atletico e San Filippo.

Nel tris di antipasti del girone B in campo le due battistrada, Gropparello e Vigolo, rispettivamente ospiti di Fraore e Primogenita. In serata l’Alseno sul campo della Fortitudo.

