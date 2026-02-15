Super sfida al Bricchi, il San Lazzaro fa visita allo Sporting
Tutto il programma dei campionati di Prima, Seconda e Terza Categoria
Redazione Online
|1 ora fa
“Bricchi” di Fiorenzuola campo centrale in Prima categoria, dove vale doppio, in chiave primato, la posta nel confronto tra lo Sporting di Binchi ed il San Lazzaro di Biolchi; insidiosa trasferta a Fontanellato per la capolista Lugagnanese, come non è semplice il compito dello Ziano a domicilio del Drago. E mentre la Borgonovese può cimentarsi con relativa tranquillità al ballo con cenerentola non è escluso che il Fidenza trovi semaforo rosso sul campo della Sarmatese (al Levoni dalle 16.30) vogliosa di riscatto. Nel girone A di Seconda gli irresistibili Samurai fanno tappa a Villanova; a Podenzano e Rottofreno doppia sfida da playoff. Nel B, rinviata d'ufficio la sfida che avrebbe visto opposte il Levante e la capolista Cadeo. In Terza A esame Atletico Pontolliese per la damigella RiverNiviano; a San Rocco sfida d'accesa rivalità con la Folgore. Nel B il match clou è Gropparello-Vernasca, mentre il Vigolo posticipa alle 16.30 l'apparente comodo impegno interno con Il Ponte.
