Tegola Taugourdeau: fuori per 20 giorni

Tegola per il Piacenza Calcio, che dovrà fare a meno di Anthony Taugourdeau per tre settimane. «A seguito di un approfondimento svolto con risonanza magnetica e con visita ortopedica specialistica - scrive la società biancorossa - è stato accertato che il calciatore dovrà fermarsi a causa di una contusione alla caviglia sinistra rimediata durante la gara interna contro Sasso Marconi, che si è rivelata essere una frattura intraspongiosa del malleolo peroneale con associato edema peritendineo dei peronei. Al momento, la prognosi per il centrocampista francese è di 20 giorni di stop».