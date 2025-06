Terremoto Pontenurese: lasciano Tagliaferri, Granelli e mister Rizzelli

A un mese dalla vittoria del campionato di Promozione e dallo storico ritorno in Eccellenza, un terremoto scuote la Pontenurese, che aveva già salutato mister Paolo Costa. In queste ore sono arrivati gli addii del direttore tecnico Andrea Tagliaferri e del direttore sportivo Marco Granelli, seguiti da quello del neo allenatore Nicholas Rizzelli. Alla base delle dimissioni ci sarebbero divergenze tecniche sull'allestimento della rosa con il nucleo storico dei dirigenti biancazzurri, in particolare sui movimenti di mercato per i quali Tagliaferri e Granelli (arrivati all'inizio della scorsa stagione dal Vigolzone) si erano già impegnati. Non è escluso che proprio i giocatori già acquistati dai due possano fare un passo indietro.