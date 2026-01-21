Trasferta spagnola per la Gas Sales

La Gas Sales Bluenergy, dopo aver calato un poker di vittorie per 3-0 in SuperLega e conquistata la quarta posizione in classifica, si rituffa in Europa. Stasera alle 19.30 scende in campo in Spagna: al Complejo Deportivo De Los Pajaritos di Soria gara di andata degli Ottavi di finale della Cev Volleyball Cup, avversaria la formazione spagnola del Rio Duero Soria. Arbitri il portoghese Nuno Teixeira e il cipriota Christos Maifoshis.

Dopo aver superato i cechi dello Jihostroj Ceske Budejovice grazie alla vittoria nel Golden Set giocato in terra ceca nella gara di ritorno, i biancorossi di coach Boninfante trovano sul loro cammino europeo la formazione spagnola del Rio Duero Soria che arriva a questo Ottavo di Finale di fatto senza aver giocato alcuna partita nel corso della manifestazione.

La Cev Volleyball Cup è per importanza la seconda competizione annuale europea per club, Gas Sales Bluenergy prende parte alla manifestazione grazie al quarto posto ottenuto nei playoff scudetto SuperLega Credem Banca 2025.

La società della presidente Elisabetta Curti è alla sua seconda partecipazione alla Cev Volleyball Cup: la prima è datata stagione 2022-2023, in semifinale è eliminata dalla Knack Roeselare.

Il Rio Duero Soria dopo tredici partite giocate in Superliga spagnola occupa la seconda posizione in classifica con 32 punti frutto di undici vittorie e due sconfitte. Nelle ultime tre partite di campionato, la formazione del Rio Duero Soria ha inanellato tre vittorie lasciando agli avversari di turno solo un set. Nell’ultima gara, giocata sabato scorso, ha superato in casa il Conqueridor Valencia per 3-0 (25-20, 25-23, 25-16) mentre nella dodicesima giornata aveva superato a domicilio il Manacor per 3-0 (25-17, 25-23, 25-23) e nell’undicesima aveva superato per 3-1 (25-19, 25-17, 25-27, 25-17) il Guaguas di Juantorena, attuale capolista della SuperLiga.

Nel dicembre scorso ha giocato la finale della Supercoppa di Spagna ed è stata superata dal Guaguas per 3-0 (26-24, 25-23, 25-23). Nel prossimo mese di febbraio sarà tra le protagoniste della Coppa del Re.