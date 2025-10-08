Tre derby nella serata di Coppa di Prima categoria

Stasera riflettori accesi sul secondo turno della coppa Emilia di Prima categoria, dove sono rimaste in lizza sette nostre portacolori.

La formula è sempre quella dell'eliminazione diretta in gara unica con eventuale soluzione ai calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. Al "Curtoni” di Borgonovo l'intrigante confronto tra due delle realtà più quotate del piano in questione, ossia la locale compagine di mister Ugo Caragnano, non a caso prim'attrice in campionato, e la matricola Pianellese di Davide Soressi, attrezzata a dovere per puntare in alto.

Al "Cuminetti” di Sarmato l'altra brillante capolista del girone A, ossia la Sarmatese di mister Jack Porcari riceve la visita dello Ziano di Matteo Bigatti; opposti i recenti riscontri, con bomber Equo e compagni in bel volo, mentre i grigiorossi sono in cerca di riscatto.

Al pari della Lugagnanese di Paolo Fermi e l'Alsenese di Edo Guarnieri, entrambe sconfitte tre giorni fa, che si misurano la pressione al "Tiramani”.

A sua volta il solido San Lazzaro di Max Biolchi, sbarcato al meglio sul nuovo palcoscenico, se la vede col sin qui deludente, ma sempre temibile, Fidenza.

Le partite (ore 20.30)

Borgonovese-Pianellese (a Borgonovo);

Lugagnanese-Alsenese (a Lugagnano);

San Lazzaro Farnesiana-Fidenza (al "Siboni” di Piacenza);

Sarmatese-Ziano (a Sarmato).