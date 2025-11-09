Tre pari per tre capolista: che equilibrio in Prima

Tre capolista alla vigilia della decima giornata e tre restano al termine di una domenica estremamente combattuta sut utti i campi. Al Curtoni, la Borgonovese manca la vittoria per la terza giornata di fila: Fornaciari subito a segno, ma l’Arquatese si è confermata squadra del momento trovando il pari con il rigore di Testa. Nessun gol al Siboni tra San Lazzaro e Lugagnanese, mentre la Sarmatese non è andata oltre l’1-1 nella trasferta di Monticelli: al gol di Raimondi per il San Lorenzo ha risposto Equo. Sonoro poker dello Sporting ai danni della Junior Drago, torna al successo in zona retrocessione l’Alsenese che regola per 4-0 una Sannazzarese sempre più in difficoltà.

Nel girone A di Seconda, nemmeno a dirlo, i Samurai sono sempre protagonista: questa volta è una goleada a regalare il decimo successo in altrettante gare allo squadrone di Di Donna. Anche la tripletta di Bertani (già sette gol dal suo arrivo) nel 6-0 rifilato al malcapitato Gossolengo Pittolo, ultimo della classe. Vince ancora il Bobbio Perino: Natoume e Schiavi per il 2-0 rifilato al Caorso a Salsominore. Colpaccio esterno del San Polo che passa sul campo della Virtus Piacenza che si arrende alla doppietta di Ngom e alle reti di Facchini e Follini. Nel girone B, il Corte si rialza e impone il pari al Cadeo che rimanda ancora i propositi di sbarco in vetta.

Nel girone A di Terza, Di Maio lancia il Riverniviano in attesa del positicipo che vede in campo il Santantonio, potenziale capolista, contro il Life in Sport. Nel girone B, il Gropparello non stecca: Orlandi e il rigore di Villaggi valgon i tre punti con il Cervo Collecchio. In campo il Vigolo a Fraore.

LA FOTOGALLERY DI SAN LAZZARO-LUGAGNANESE (Foto di Angela Petrarelli)

