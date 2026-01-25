Tridente offensivo nel Piace che non può fermarsi

Dopo aver ritrovato la vittoria a Imola domenica scorsa, il Piacenza farà di tutto per continuare su questa strada e non perdere terreno dal treno di testa. I biancorossi tornano al "Garilli” oggi pomeriggio (fischio d'inizio alle 14.30) per affrontare la Rovato Vertovese nella ventunesima giornata del girone di D di Serie D. Match che dovrà testare definitivamente la ritrovata condizione sembrata di nuovo nelle corde di Mustacchio e compagni contro l'Imolese, ma davanti avranno un'avversaria che ha appena battuto la Correggese ed è a soli tre punti dal sesto posto, memore tra l'altro dei buoni novanta minuti giocati all'andata quando riuscì a rimontare lo svantaggio prima del decisivo 2-1 biancorosso. Piacenza che però dovrà fare ancora i conti con le assenze a centrocampo (Taugourdeau e Lordkipanidze non ci saranno per squalifica), ma con un Alessandro De Vitis in più. Il neoacquisto farà probabilmente il debutto con la maglia numero 30 nel corso della gara, a centrocampo insieme a Putzolu e Poledri c’è Campagna, con D’Agostino che agirà sulla trequarti dietro alla coppia d'attacco formata da Mustacchio e Manuzzi.

Le formazioni

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Cabri, Sbardella, Martinelli, Bertin; Campagna, Putzolu, Poledri; D’Agostino; Mustacchio, Manuzzi. A disposizione: Kolgecaj, Arba, Zaffalon, Silva, Trombetta, Mazzaglia, Garnero, De Vitis, Sartorelli. All.: Franzini.

Rovato Vertovese: Offredi, Suardi, Vallisa, Bertuzzi, Messedaglia, Bertazzoli, Cattaneo, Gauli, Chiggiato, Faggiano, Scidone. A disposizione: Villa, Basani, Sangiorgi, Lleshaj, Kante, Lazzaroni, Rebussi, Signoroni, Mutti. All.: Belotti.

Arbitro: Leone (Avezzano), assistenti Mariut (Asti) e Lavarra (Cosenza).

SERIE D

