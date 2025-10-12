Trombetta c'è, il Piace oggi non può steccare
Al Garilli arriva il Sasso Marconi, quasi certo l'impiego del centravanti nell'undici iniziale
Redazione Online
|1 ora fa
Michele Trombetta in azione - Foto Cavalli
Dovrebbe essere Michele Trombetta oggi alle 15, allo stadio Garilli, a guidare l'attacco del Piacenza nella sfida che vedrà i biancorossi opposti al Sasso Marconi. Tre punti obbligati per gli uomini di mister Arnaldo Franzini che non possono perdere ulteriore terreno dalla testa della classifica del girone D di Serie D. Come detto, Trombetta rientrerà nell'undici iniziale: meno serio del previsto il colpo ricevuto al ginocchio nel corso del match di domenica scorsa sul campo del Sangiuliano. Piacenza che proprio nel trovare la via della rete ha finora trovato le difficoltà principali, nel pacchetto arretrato invece sarà una domenica senza uno dei leader, Martinelli, fermato per squalifica. Al suo posto, il bobbiese Jacopo Silva.
