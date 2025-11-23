Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Trombetta-D'Agostino per vincere a Treviglio

Piacenza impegnato in trasferta nella tredicesima giornata di Serie D

Paolo Borella
|38 minuti fa
D'Agostino (a sinistra) e Michele Trombetta
D'Agostino (a sinistra) e Michele Trombetta
1 MIN DI LETTURA
I rinforzi del mercato invernale sono dietro l’angolo, ma prima il Piacenza deve tornare alla vittoria nella tredicesima giornata del campionato di Serie D. Missione lombarda sul campo sintetico della Trevigliese (oggi alle 14.30), terzultima ma reduce dal successo sul Sangiuliano e rivitalizzata dal nuovo allenatore, l’ex biancorosso Amedeo Mangone.
Mister Franzini sa che è un momento delicato, con lo stop di Ciuffo che va aggiungersi agli infortuni di Taugourdeau, Mustacchio, Zaffalon e Martinelli. Servono però tre punti per restare agganciati alla capolista Pistoiese, 6 punti di vantaggio in questo momento. In attacco, la coppia Michele Trombetta-D'Agostino, Cabri favorito su Arba come terzino destro del 4-3-1-2.
Le probabili formazioni
Trevigliese (3-5-2): Bersanetti; Delcarro, Gatelli, Ruggeri; Ottini, Caporali, Cretti, Gaye, Montalbano; Ciarmoli, Principe. All. Mangone.
Piacenza (4-3-1-2): Ribero; Cabri, Silva, Sbardella, Bertin; Lordkipanidze, Putzolu, Poledri; Campagna; D’Agostino, Trombetta M. All. Franzini.
SERIE D
Risultati

Classifica

Gli articoli più letti della settimana