Trombetta-D'Agostino per vincere a Treviglio

I rinforzi del mercato invernale sono dietro l’angolo, ma prima il Piacenza deve tornare alla vittoria nella tredicesima giornata del campionato di Serie D. Missione lombarda sul campo sintetico della Trevigliese (oggi alle 14.30), terzultima ma reduce dal successo sul Sangiuliano e rivitalizzata dal nuovo allenatore, l’ex biancorosso Amedeo Mangone.

Mister Franzini sa che è un momento delicato, con lo stop di Ciuffo che va aggiungersi agli infortuni di Taugourdeau, Mustacchio, Zaffalon e Martinelli. Servono però tre punti per restare agganciati alla capolista Pistoiese, 6 punti di vantaggio in questo momento. In attacco, la coppia Michele Trombetta-D'Agostino, Cabri favorito su Arba come terzino destro del 4-3-1-2.

Le probabili formazioni

Trevigliese (3-5-2): Bersanetti; Delcarro, Gatelli, Ruggeri; Ottini, Caporali, Cretti, Gaye, Montalbano; Ciarmoli, Principe. All. Mangone.

Piacenza (4-3-1-2): Ribero; Cabri, Silva, Sbardella, Bertin; Lordkipanidze, Putzolu, Poledri; Campagna; D’Agostino, Trombetta M. All. Franzini.

SERIE D

Risultati



Classifica

