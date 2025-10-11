Ultimo quarto d'ora fatale, la Bobbiese ko al Candia. RISULTATI

Seconda sconfitta stagionale per la Bobbiese che, nell'anticipo della settima giornata del campionato di Eccellenza, ha incassato un doloroso 1-3 al cospetto del Fabbrico. Reggiani subito avanti all'8' con Scappi prima del momentaneo pareggio di Giovanni Gambazza. Nell'ultimo quarto d'ora si è materializzato il ko: a segno Martina a un quarto d'ora dal termine e, in pieno recupero, con i trebbiensi ormai sbilanciati, la seconda rete di Scappi che ha chiuso un sabato caratterizzato anche da un pizzico di apprensione in tribuna: uno spettatore è stato colto da un leggero malore, subito raggiunto dagli operatori della Croce Rossa.

In Promozione, in campo la capolista che ha fatto registrare il primo mezzo passo falso. E' stato il solito Zampino, otto gol in sette gare e capocannoniere solitario del torneo, a salvare il Montecchio nel match interno con il Monticelli Terme: il centravanti ha pareggiato il match al 7' di recupero, con gli ospiti avanti a fine primo tempo grazie a un calcio di rigore di Tortora. Le inseguitrici, con i match di domenica, hanno ora l'opportunità di avvicinare la battistrada.

In Prima, vittoria di misura dell'Arquatese ai danni del San Lorenzo Monticelli. Nel girone A di Seconda Categoria, non perde la ghiotta opportunità il San Polo che, con il gol di Facchini, ha inflitto al San Giuseppe la quarta sconfitta in cinque gare che relega i biancazzurri all'ultimo posto. Nel girone B, il Cadeo non è andato oltre lo 0-0 nel match interno con il Levante, ancora all'asciutto di successi. Nel girone A di Terza, esordio coi fiocchi per mister Dell'Aquila sulla panchina della Folgore: dopo l'esonero di Pellegrini, primo successo dei rossoneri sul campo di via Pavia nel confronto con il San Filippo Neri. Nel girone B, Kane scatenato: il centravanti, con una doppietta completata dalla rete di Amante, ha mandato ko il Vigolo di Quagliaroli, alla prima sconfitta del suo campionato. Omi e Vigolo ora guidano la graduatoria in coabitazione.

